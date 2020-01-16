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Факты / Происшествия

На глазах у бабушки: в Покровске студентка покончила с собой

В Донецком техническом университете, который сейчас находится в Покровске, 21-летняя студентка Татьяна Гаврик выпрыгнула восьмого этажа общежития.

– Я была на девятом этаже и услышала крик бабушки. Я спустилась. Девушки уже были на лестнице, уже знали, что она упала, – рассказала уборщица Валентина.

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Прохожие видели, что девушка пытается прыгнуть и даже успели вызвать скорую.

Когда приехали медики, то девушка была еще жива, однако врачам не удалось спасти студентку. Татьяна умерла в реанимации.

Девушка училась на четвертом курсе. Ее поведение в последнее время действительно было странным. Она заблокировала все социальные сети и провалила зимнюю сессию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 14-летний подросток выпал с 10-го этажа.

Источник: Надзвичайні новини

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