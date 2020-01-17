Сосед попросил присмотреть за квартирантами: на Киевщине зарезали мужчину

В селе Боровая Киевской области мужчина сдал свой дом заробитчанам и попросил соседа присмотреть за ним.

В один из дней мужчина пошел проверить квартирантов и не вернулся. Его тело с четырьмя ножевыми ранениями было найдено в доме соседа через сутки.

54-летнего Василия соседи описывают, как спокойного и порядочного человека и не знают, кто и за что мог его убить.

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Подозреваемого в убийстве задержали в этот же день. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина с Закарпатья. Свою вину в убийстве отрицает.

Полиция проводит следственные действия для установления причин и обстоятельств преступления. Также правоохранителям предстоит узнать, где находилась супруга квартиранта.

Убить мужчину мог кто угодно. По словам соседей, в селе сейчас много приезжих и подозрительных людей.

Напомним, в центре Днепра заживо сгорел мужчина. Инцидент произошел 13 января в 17.00 на площади Героев Майдана.