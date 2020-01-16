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Факты / Происшествия

В Харькове мужчину застрелили у подъезда дома, введен план Сирена

16 января возле подъезда жилого дома по улице Танкопия в Харькове застрелили мужчину.

Информация о стрельбе поступила в 17.35. Полиция ввела план Сирену.

Предварительно установлено, что неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко.

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Злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета. Правоохранители просят всех, кому известна любая информация о его личности срочно сообщить ее на горячую спецлинию 102.

По информации местного издания, погибшим оказался директор похоронного бюро при городском кладбище №3.

По факту открыто уголовное производство по п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Николаеве обстреляли два трамвая с пассажирами.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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