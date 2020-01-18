В Мексике нашли грузовик с 10 трупами музыкантов

На юго-западе Мексики был обнаружен грузовик с 10 обгоревшими трупами. Жертвами оказались представители коренного населения, которые входили в состав местной музыкальной группы Sensation.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
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Предварительно, музыканты попали в засаду, возвращаясь после выступления.
Информации о возможных мотивах убийц пока нет.
Напомним, 23 октября в индустриальном парке Вотеглейд графства Эссекс в Великобритании в грузовике нашли тела 39 человек. Среди погибших один ребенок. Погибшие являются нелегальными мигрантами, а умерли они от удушья.
Источник: Televisa
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