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Факты / Происшествия

В Мексике нашли грузовик с 10 трупами музыкантов

На юго-западе Мексики был обнаружен грузовик с 10 обгоревшими трупами. Жертвами оказались представители коренного населения, которые входили в состав местной музыкальной группы Sensation.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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Предварительно, музыканты попали в засаду, возвращаясь после выступления.

Информации о возможных мотивах убийц пока нет.

В Мексике нашли грузовик с 10 трупами музыкантов

Напомним, 23 октября в индустриальном парке Вотеглейд графства Эссекс в Великобритании в грузовике нашли тела 39 человек. Среди погибших один ребенок. Погибшие являются нелегальными мигрантами, а умерли они от удушья.

Источник: Televisa

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