В Мексике нашли грузовик с 10 трупами музыкантов

На юго-западе Мексики был обнаружен грузовик с 10 обгоревшими трупами. Жертвами оказались представители коренного населения, которые входили в состав местной музыкальной группы Sensation.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Читайте: Смерть 39 мигрантов в грузовике: в Великобритании задержали двух подозреваемых

Предварительно, музыканты попали в засаду, возвращаясь после выступления.

Информации о возможных мотивах убийц пока нет.

Напомним, 23 октября в индустриальном парке Вотеглейд графства Эссекс в Великобритании в грузовике нашли тела 39 человек. Среди погибших один ребенок. Погибшие являются нелегальными мигрантами, а умерли они от удушья.

Источник: Televisa