В воскресенье, 19 января, в Киеве загорелся многоэтажный дом по улице Каштановая, 15-А, который расположен в жилом массиве Троещина.

Возгорание произошло на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома. Происходит эвакуация жителей.

Густой дым затянул все верхние этажи. На месте работает несколько единиц пожарной техники.

– В Киеве произошел пожар в многоэтажке, в трехкомнатной квартире, на четвертом этаже. Звонок нам поступил в 11.56, сразу были направлены спасательные подразделения.

Во время тушения пожара спасатели спасли женщину из квартиры, которую сразу передали работникам скорой помощи, – сообщила пресс-секретарь ГЧСЧ Светлана Водолага.