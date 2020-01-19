В воскресенье, 19 января, в Киеве загорелся многоэтажный дом по улице Каштановая, 15-А, который расположен в жилом массиве Троещина.
Возгорание произошло на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома. Происходит эвакуация жителей.
Густой дым затянул все верхние этажи. На месте работает несколько единиц пожарной техники.
– В Киеве произошел пожар в многоэтажке, в трехкомнатной квартире, на четвертом этаже. Звонок нам поступил в 11.56, сразу были направлены спасательные подразделения.
Во время тушения пожара спасатели спасли женщину из квартиры, которую сразу передали работникам скорой помощи, – сообщила пресс-секретарь ГЧСЧ Светлана Водолага.
Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливаются.
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Ранее в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком. Из-за подтопления были пострадавшие, их забрали скорые, прибывших на место происшествия.