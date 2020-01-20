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Факты / Надзвичайні події

Попросил не курить: пассажиры избили проводника поезда Киев-Ивано-Франковск

Ночью 20 января четверо пассажиров поезда №43 Киев – Ивано-Франковск избили проводника. Мужчины курили в табуре, поэтому 50-летний проводник сделал им замечание.

Пассажирам это не понравилось и они набросились на мужчину. В результате нападения проводник получил ушибы лица.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию ​​Львов. Правоохранители задокументировали правонарушения и задержали хулиганов.

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Укрзализныця после этого случая напомнила пассажирам о запрете курения табачных изделий в общественных местах, в частности в вагонах поездов.

Кроме того, Укрзализныця и Нацполиция ведут переговоры о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования.

Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области избили и ограбили почтальона.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

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