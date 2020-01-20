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Факты / Происшествия

В Одессе 2-летний мальчик проглотил капсулу со стиральным гелем

В Одессе 2-летний мальчик проглотил капсулу с гелем для стирки и попал в реанимацию.

28-летняя мать занималась домашними делами, пока ее двое маленьких сыновей играли. Старший нашел капсулу со стиральной жидкостью, а младший решил попробовать ее на вкус.

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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько дней он провел в реанимационном отделении. Сейчас его состояние улучшилось.

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 1 января в Чернигове медики зафиксировали три случая заболевания ботулизмом. Больные попали в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2.

Источник: Нацполиция

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