В Одессе 2-летний мальчик проглотил капсулу со стиральным гелем

В Одессе 2-летний мальчик проглотил капсулу с гелем для стирки и попал в реанимацию.
28-летняя мать занималась домашними делами, пока ее двое маленьких сыновей играли. Старший нашел капсулу со стиральной жидкостью, а младший решил попробовать ее на вкус.
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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько дней он провел в реанимационном отделении. Сейчас его состояние улучшилось.
С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу.
За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, 1 января в Чернигове медики зафиксировали три случая заболевания ботулизмом. Больные попали в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2.