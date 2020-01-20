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Факты / Происшествия

В Одессе пьяный полицейский на Opel сбил двух пешеходов

В межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе нетрезвый водитель автомобиля Opel сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов.

Установлено, что за рулем находился 27-летний сотрудник полиции, который в это время был не на службе.

Травмированных 49-летнего мужчину и 47-летнюю женщину госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Кроме того, об аварии с участием полицейского сообщено в Государственное бюро расследований.

  • В Одесі п'яний поліцейський на Opel збив двох пішоходів
  • В Одесі п'яний поліцейський на Opel збив двох пішоходів
  • В Одесі п'яний поліцейський на Opel збив двох пішоходів
  • В Одесі п'яний поліцейський на Opel збив двох пішоходів
В Одессе пьяный полицейский на Opel сбил двух пешеходов / 2 фотографии

Недавно в Борисполе под колеса полицейского автомобиля попал мужчина, который переходил дорогу. Он погиб на месте.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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