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В Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Винницкой области на предприятии Хутор был зарегистрирован случай заболевания гриппом птицы. Случай обнаружили еще 18 января, после чего главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области до выяснения обстоятельств гибели птицы и установления диагноза ввел карантин на 72 часа.

Известно, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущении распространения птичьего гриппа. Ситуация находится под контролем главного управления Госпропотреблужбы в Винницкой области.

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По предварительной информации, на частном предприятии Хутор состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тыс. голов птиц.

Теперь, в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы, образцы биоматериала будут направлены для проведения соответствующих исследований и хранения в международную референс-лабораторию.

К слову, последний раз вспышка птичьего гриппа в Украине была зафиксирована в 2017 году.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на треть выросло количество больных гриппом и ОРВИ.

Источник: Госпропотреблужба

Фото: Dreamstime

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