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Факты / Надзвичайні події

На Запорожье в доме нашли мертвыми троих взрослых и подростка

В Запорожской области в частном доме обнаружили тела четырех человек.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Читайте: Дед не досмотрел: в Ирпене девочка погибла от отравления угарным газом

– 20 января в городе Каменка-Днепровская в частном жилом доме обнаружены тела четырех погибших, из них один ребенок (2005 года рождения), – сообщает ГСЧС.

Напомним, год назад во Львове в результате отравления угарным газом погиб мужчина и его гражданская жена. А перед этим – парень и девушка, приехавшие из Киева.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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