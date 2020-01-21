Родила в кустах и выбросила в отстойник: на Полтавщине женщина убила дочь

В селе Оболонь в Полтавской области женщина выбросила новорожденную дочь в отстойник местного свинокомплекса.

Полицейские начали поиски матери ребенка. Сначала был проверен список неблагополучных семей села, а когда подозреваемую не нашли, тогда обратили внимание на мать троих детей, которая жила неподалеку от места трагедии.

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Оказалось, что у нее есть взрослая дочь и еще двое маленьких детей. 39-летняя женщина скрывала последнюю беременность и не обращалась к врачам. Своего четвертого ребенка она родила в кустах, а потом отнесла в отстойник местного свинокомплекса.

Тело мертвой девочки нашли дети, которые играли недалеко от него. Среди них был ребенок женщины.

Ей предъявлено обвинение по статье 117 Уголовного кодекса (Убийство матерью своего новорожденного ребенка). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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