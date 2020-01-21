Военная контрразведка СБУ помешала трудоустройству на ответственную должность в Минобороны крымчанки с российским гражданством и связями в ФСБ РФ.

До аннексии Крыма женщина несколько лет жила за границей, а в 2014 году вернулась и получила паспорт РФ якобы для оформления недвижимости.

Вскоре она переехала в Киев, но часто ездила в Россию и на полуостров, где имела контакты с представителями спецслужб страны-агрессора.

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После одного из таких путешествий крымчанка внезапно решила трудоустроиться на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок Министерства обороны.

Таким образом женщина могла получить доступ к секретной информации в оборонной сфере.

Она даже успела пройти несколько отборочных этапов, но проведенная СБУ проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с госслужбой в Минобороны.

В частности, она якобы забыла указать, что имеет российское гражданство и знакомых с ФСБ.

С ней провели беседу и предупредили об уголовной ответственности за госизмену.







Скрыла паспорт РФ и связи с ФСБ. Крымчанка хотела работать в Минобороны / 2 фотографии

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