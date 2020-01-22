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Факты / Надзвичайні події

В Одессе полицейский сбил женщину с ребенком

В Одессе полицейский, возвращаясь со службы на собственном авто Daewoo Lanos, совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте.

К слову, рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.

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– В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получила, – рассказали в полиции.

Предварительно водитель трезв.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.

Фото: Оdessa Оnline

Источник: Нацполиция

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