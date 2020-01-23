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Факты / Надзвичайні події

На Львовщине банда вымогала деньги у заробитчан

23 января в Львовской области задержали преступную группу, которая вымогала деньги у десятков заробитчан.

В процессе санкционированных обысков детективы изъяли наличными сумму более $50 тыс.

Установлено, что участники преступной группировки вымогали деньги у жителей Львовщины, которые возвращались с заработков из-за границы.

На Львовщине банда вымогала деньги у заробитчан / 3 фотографии

 

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Злоумышленники систематически запугивали своих жертв, иногда прибегали к физическому насилию.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, как на Львовщине чиновник украл 1 млн грн из бюджета, который выделили на вывоз мусора.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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