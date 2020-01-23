В Австралии разбился самолет, который тушил пожары – экипаж погиб

В Австралии потерпел катастрофу самолет, который помогал в тушении лесных пожаров, которые продолжают бушевать в стране.

В результате падения самолета погибли трое членов экипажа. По предварительной информации, все они являются гражданами США.

Сейчас личности погибших не были идентифицированы.

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Незадолго до катастрофы самолета с ним была потеряна связь.

Руководитель провинции Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян заявила, что самолет разбился в Снежных горах, к югу от столицы Австралии Канберри. Причины катастрофы пока неизвестны.

В Австралии продолжают гореть около 80 лесных пожаров. Ожидается, что они достигнут нового пика в феврале 2020 года и продлятся как минимум до апреля.

К слову, в январе в Австралии прошли мощные ливни, которые помогли в тушении лесных пожаров. Их количество значительно уменьшилось.