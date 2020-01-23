Затащил в гараж и пытал до утра: в Киеве судят мужчину за убийство бывшей

Киевлянин нашел мертвую женщину в своем гараже. Погибшей оказалась 34-летняя Екатерина – бывшая возлюбленная его сына.

Ее тело больше напоминало кровавое месиво – лицо искажено до неузнаваемости, куски кожи, вырванные вместе с плотью.

На месте происшествия нашли скотч и простыню в крови.

Мать погибшей рассказывает, что так с дочери поиздевался бывший возлюбленный Андрей.

– Екатерина давно ушла от него, но сумасшедший мужчина постоянно ее находил и пытался вернуть кулаками. А когда понял, что ничего не получится – затянул непокорную в гараж и пытал до самого утра.

Женщина подозревает, что зятю могли помогать его родители. На допросах Андрей рассказывал, что дал бывший лишь несколько пощечин. Потом закрыл в гараже.

По заключению судмедэксперта, умерла женщина от переоохолодження. Подозреваемый свою вину не признает.

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Адвокат пострадавших Игорь Ляшенко утверждает, что действия подозреваемого квалифицировали неправильно.

– Там телесных повреждений около 40, которые локализованы в районе головы и туловища. Вызывает удивление, что его действия квалифицируются как средней тяжести телесные повреждения и неоказание помощи. На самом деле они должны инкриминировать убийство с особой жестокостью, – отмечает адвокат.

Мать погибшей утверждает, что ранее они уже писали заявление в полицию.

– Я ее отвозила из Киева, мы писали заявления и звонили в полицию, открывались уголовные дела и закрывались из вымышленных причин. Официально мы сделали все действия, для того, чтобы предотвратить это горе. Где полиция? Катя их предупреждала, просила принять меры. И это написано на бумаге.

Через два года после гибели Екатерины обвиняемый предстает перед судом. Убийцей себя не считает, а обвинения называет смешными. Сейчас суд снова отложили.

Ранее в Киеве мужчина набросился с ножом на девушку, бил ее изо всех сил кулаками, а потом достал нож и начал кромсать.