В Гане собака умерла после укуса мужчины

В Республике Гана пьяный мужчина укусил собаку, который напал на него, в результате чего тот умер. Известно, что 45-летний Джастис Афлакпуй употреблял местный крепкий напиток акпетеши.

Инцидент произошел, когда в дом забежала собака, укусила его за ногу и скрылся. Мужчина погнался за ней, поймал в кустах неподалеку и укусил в ответ.

Его брат рассказал, что было слышно, как собака лает и воет. Через несколько минут она замолчала. Когда он решил проверить, что случилось, то увидел, что после укуса собака погибла. Из ее рта шла пена.

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К слову, акпетеши, который выпил человек – это спиртной напиток, распространенный в Гане. Его гонят с забродженого пальмового вина или сока сахарного тростника. Обычно, мицинисть акпетеши составляет от 40 до 50 градусов.

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Источник: Pulse