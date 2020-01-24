В Киеве мужчину зарезали посреди улицы

Около 21.00 23 января на улице Владимира Покотило в Киеве зарезали мужчину. Убийство произошло недалеко от остановки скоростного трамвая Генерала Потапова.

По словам очевидца, возле дома встретились двое мужчин. Позже к ним подошел еще один человек и начал кричать на погибшего. В какой-то момент он несколько раз ударил мужчину в живот ножом. После этого пострадавший упал, а мужчины ушли.

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Прибывшие на место медики констатировать смерть.

На вид погибшему приблизительно 30 лет. На его теле нашли минимум два проникающих ранения.

Причины и подробности убийства выясняют правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, кинологи и следственно-оперативные группы.

Напомним, 23 января на улице Николая Михновского в Днепре мужчина напал на женщину и ударил ее ножом в шею. Она была госпитализирована, но умерла в машине скорой помощи.