В сети появилось видео, на котором пьяный мужчина угрожал убить официантку полтавского паба BeerHouse. Местные СМИ сообщают, что происшествие произошло в декабре 2019 года, а нападающий с ножом – это 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, который вероятно является охранником или водителем нардепа Ильи Кивы.

Народный депутат прокомментировал иформацию.

Илья Кива сообщил, что не знает Виталия Воробьева. По его словам, такого водителя у него никогда не было. Что касается его охранников, то во время службы Ильи Кивы в структуре МВД это были штатные работники. Сейчас это внештатные люди, которые не пьют, не нападают на людей, а действуют по уставу.

Мужчину взяли под стражу в рамках открытого производства по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство с применением оружия. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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К слову, в самом видео видно, как в заведение заходят двое мужчин в спортивных костюмах. Один из них обращается нецензурной лексикой к девушке, требуя что-то посчитать. После этого он приставляет официантке к горлу нож и угрожает ей.

Ранее Факты ICTV писали о драке Ильи Кивы с ветераном АТО.

Источник: Юрий Сулаев, Полтавщина