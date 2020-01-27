Проломили грудь и сломали ребра: в селе воры до смерти забили 90-летнего дедушку

90-летнего Юрия замучили в его же собственном доме в Винницкой области.

Тело мужчины нашел сосед, который пришел утром, чтобы проведать его. О том, что случилась беда, он понял как только зашел во двор, ведь двери в дом были открыты, а стекла на кухне – выбиты.

Пожилой мужчина лежал в луже крови. Сосед убитого рассказал, что жертве проломили грудь, сломали ребра.

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В доме все было перевернуто вверх дном, а это значит, что преступник искал деньги.

– Узнал, что дедушка пенсию получил. За деньги. Это очень страшно, понимаете? Ну забери те деньги, но не убивай, – сказал сын погибшего Владимир Мищук.

Правоохранители сразу начали искать подозреваемого, который мог так замучить человека. Его задержали на вокзале в Киеве, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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