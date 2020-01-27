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Факты / Надзвичайні події

В Харькове трамвай сбил насмерть пешехода

В Харькове в 17.50 у дома на проспекте Тракторостроителей трамвай №23 совершил наезд на пешехода, которому на вид 40-50 лет.

Мужчина погиб на месте в результате полученных телесных повреждений.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Полиция решает вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины.

Читайте: В Харькове во время движения обстреляли трамвай

У Харкові трамвай збив на смерть пішохода

Фото: Нацполіція

Недавно в Борисполе под колеса полицейского автомобиля попал мужчина, который переходил дорогу. Он погиб на месте.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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