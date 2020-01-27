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Факты / Надзвичайні події

В России электронная сигарета взорвалась во рту у подростка

В России в Саратовской области в городе Аткарск у 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета.

В результате взрыва подросток получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.

Для дальнейшего лечения пострадавшего отправили в Саратов.

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В то же время в США зафиксировали 2 668 случаев госпитализации с заболеваниями легких, которые возникли из-за курения вейпа.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали отказаться от электронных сигарет. У подростков они вызывают сильную зависимость, негативно влияют на плод у беременных, а также на дыхательную и сердечно-сосудистую системы человека.

Ранее Факты ICTV писали, что ученые назвали возможную причину смертей от курения вейпа.

Источник: Lenta

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