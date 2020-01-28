В Ивано-Франковске семеро студентов попали в больницу с отравлением

В Ивано-Франковске зафиксировали случай отравления семи студентов лавашом с курятиной.

Студентов Ивано-Франковского национального медицинского университета госпитализировали в инфекционную больницу. По предварительным данным, у них пищевая токсикоинфекция.

24 января больные приобрели в заведении Сэндвич-бар лаваши с курятиной. Уже через несколько дней после употребления их состояние ухудшилось.

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В ходе внеплановой проверки выяснилось, что заведение не зарегистрировано в Едином государственном реестре.

Также установлено, что температурный режим холодильников не контролируется, а вода – неизвестного происхождения. На некоторых продуктах нет маркировки.

Сейчас идет расследование вспышки острой кишечной инфекции в Ивано-Франковске.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве трое школьников попали в больницу из-за отравления электронными сигаретами.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области