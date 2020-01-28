В Одессе камеры сняли женщину, которая подожгла себя на улице

Вечером понедельника, 27 января, в Одессе женщина решила поджечь себя в одном из дворов города на улице Ольгиевской.
Камеры наблюдения сняли, как охваченная огнем женщина бегает из стороны в сторону, а соседи пытаются ей помочь.
Потушить женщину мужчинам таки удалось, ее передали работникам скорой помощи. О ее нынешнем состоянии неизвестно.
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Перед тем, как поджечь себя, потерпевшая кричала, что ей надоело жить.
Как сообщалось, в Харькове погиб пенсионер, подорвавший себя гранатой.
Источник: Подслушано Одесса
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