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Факты / Надзвичайні події

В Одессе камеры сняли женщину, которая подожгла себя на улице

Вечером понедельника, 27 января, в Одессе женщина решила поджечь себя в одном из дворов города на улице Ольгиевской.

Камеры наблюдения сняли, как охваченная огнем женщина бегает из стороны в сторону, а соседи пытаются ей помочь.

Потушить женщину мужчинам таки удалось, ее передали работникам скорой помощи. О ее нынешнем состоянии неизвестно.

Читайте: Хотел прыгнуть с четвертого этажа: в Одессе мать забыла о детях в квартире

Перед тем, как поджечь себя, потерпевшая кричала, что ей надоело жить.

Как сообщалось, в Харькове погиб пенсионер, подорвавший себя гранатой.

Источник: Подслушано Одесса

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