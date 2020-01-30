Журналистка Радио Свобода Галина Терещук, которая живет во Львове, сообщила, что в ночь на 30 января неизвестный мужчина в маске сжег ее автомобиль.
– Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске, – написала женщина в соцсети, подчеркнув, что она не пострадала.
Свидетели говорят, что этот мужчина положил под щетки на лобовом стекле пакеты, поджег их и убежал.
Авто полностью сгорело. Машины, которые были рядом, не пострадали – пожарные вовремя погасили огонь.
По словам журналистки, на месте работает полиция и СБУ.
Женщина исключает бытовые версии поджога.
По данным ГСЧС, в 00.16 они получили вызов, что на улице Кубийовича, 37 горит автомобиль Mitsubishi Colt. Пожар ликвидирован в 00.42.
Огонь уничтожил моторный отсек и повредил салон, лобовое стекло, передние крылья, капот и два передних колеса.
Во Львове мужчина в маске сжег авто журналистки Радио Свобода / 2 фотографии
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