Во Львове мужчина в маске сжег авто журналистки Радио Свобода

Журналистка Радио Свобода Галина Терещук, которая живет во Львове, сообщила, что в ночь на 30 января неизвестный мужчина в маске сжег ее автомобиль.

– Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске, – написала женщина в соцсети, подчеркнув, что она не пострадала.

Свидетели говорят, что этот мужчина положил под щетки на лобовом стекле пакеты, поджег их и убежал.

Авто полностью сгорело. Машины, которые были рядом, не пострадали – пожарные вовремя погасили огонь.

По словам журналистки, на месте работает полиция и СБУ.

Женщина исключает бытовые версии поджога.

По данным ГСЧС, в 00.16 они получили вызов, что на улице Кубийовича, 37 горит автомобиль Mitsubishi Colt. Пожар ликвидирован в 00.42.

Огонь уничтожил моторный отсек и повредил салон, лобовое стекло, передние крылья, капот и два передних колеса.





