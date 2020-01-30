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Факты / Надзвичайні події

Во Львове мужчина в маске сжег авто журналистки Радио Свобода

Журналистка Радио Свобода Галина Терещук, которая живет во Львове, сообщила, что в ночь на 30 января неизвестный мужчина в маске сжег ее автомобиль.

– Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске, – написала женщина в соцсети, подчеркнув, что она не пострадала.

Свидетели говорят, что этот мужчина положил под щетки на лобовом стекле пакеты, поджег их и убежал.

Авто полностью сгорело. Машины, которые были рядом, не пострадали – пожарные вовремя погасили огонь.

По словам журналистки, на месте работает полиция и СБУ.

Женщина исключает бытовые версии поджога.

По данным ГСЧС, в 00.16 они получили вызов, что на улице Кубийовича, 37 горит автомобиль Mitsubishi Colt. Пожар ликвидирован в 00.42.
Огонь уничтожил моторный отсек и повредил салон, лобовое стекло, передние крылья, капот и два передних колеса.

  • У Львові чоловік у масці спалив авто журналістки Радіо Свобода
  • У Львові чоловік у масці спалив авто журналістки Радіо Свобода
  • У Львові чоловік у масці спалив авто журналістки Радіо Свобода
  • У Львові чоловік у масці спалив авто журналістки Радіо Свобода
Во Львове мужчина в маске сжег авто журналистки Радио Свобода / 2 фотографии

Источники: Радио Свобода, ГСЧС

Фото: ГСЧС

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