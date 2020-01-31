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Лесные пожары угрожают столице Австралии – объявлена ЧС

В Канберре впервые почти за 20 лет объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров, приблизившихся к столице Австралии.

Главный министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эта мера будет действовать до тех пор, пока Канберра находится в опасности.

Согласно прогнозам, пожары могут коснуться южных пригородов столицы, где живет около 400 тыс. человек.

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По последним данным, в результате лесных пожаров в Австралии погибли не менее 33 человек.

Напомним, в январе в Австралии прошли мощные ливни, которые помогли в тушении лесных пожаров. Их количество значительно уменьшилось.

Однако ожидается, что они достигнут нового пика в феврале 2020 года и продлятся как минимум до апреля.

Фото: defence.gov.au

Источник: AFP

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