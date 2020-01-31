В Херсоне студентка убила новорожденную дочь

Вечером 30 января в Херсонской областной детской клинической больнице умер младенец, которого мать оставила в шкафу в комнате общежития.

Во время осмотра врачей студентка рассказала, что беременность была нежелательной, поэтому она решила сделать аборт прямо в туалете.

Однако медики доказали, что это был не аборт, а роды.

В шкафу студентки правоохранители нашли пакет, внутри которого лежал ребенок, почти не подававший признаков жизни.

Врачи боролись за жизнь новорожденной, но спасти ее не удалось. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Горе-мать также находится под наблюдением врачей с послеродовым кровотечением.

Вскоре ей будет сообщено о подозрении в умышленном убийстве.

Ранее Факты ICTV писали о смерти младенца под Киевом. Тогда женщина родила ребенка у себя дома и отнесла его в лес.