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В Украине выросло количество изнасилований детей – Офис генпрокурора

Согласно информации Офиса генерального прокурора, за 2019 год в Украине зарегистрировали 550 правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей.

От изнасилований в прошлом году пострадали 148 несовершеннолетних, что в два раза превышает показатель 2018 года.

С начала 2020 года в Украине уже зарегистрировали 24 преступления сексуального характера.

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– Все преступления по сексуальному насилию над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса генерального прокурора. С начала года в составе Офиса генерального прокурора был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, который вошел в управление защиты прав детей и противодействия насилию, – сообщает пресс-служба ведомства.

Факты ICTV также писали о том, что в Австралии приговорили к 35 годам заключения педофила, который снимал и фотографировал себя во время изнасилования мальчиков.

Источник: Офис генпрокурора

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