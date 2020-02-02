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Факты / Происшествия

На Львовщине пограничник сбил пешехода насмерть

В селе Угринов Львовской области военнослужащий Львовского пограничного отряда наехал на пешехода.

Пограничник находился за рулем автомобиля Volkswagen Transporter и двигался в направлении границы с Польшей. Транспортное средство уже изъяли.

Пострадавший в результате наезда получил травмы, от которых скончался на месте.

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По факту правонарушения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 415 УК Украины – нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

На Львовщине пограничник сбил пешехода насмерть / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве автомобиль насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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