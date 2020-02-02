В селе Угринов Львовской области военнослужащий Львовского пограничного отряда наехал на пешехода.
Пограничник находился за рулем автомобиля Volkswagen Transporter и двигался в направлении границы с Польшей. Транспортное средство уже изъяли.
Пострадавший в результате наезда получил травмы, от которых скончался на месте.
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По факту правонарушения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 415 УК Украины – нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
На Львовщине пограничник сбил пешехода насмерть / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве автомобиль насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.
Источник: ГБР
Фото: ГБР
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