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Факты / Происшествия

Видео момента убийства хирурга в Киеве (18+)

В сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.

На видео видно, как мужчина сделал выстрел и стал убегать.

На месте происшествия поработали следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. Полиция объявила спецоперацию.

Читайте: Стрельба в центре Киева: погиб пластический хирург Сотник

Напомним, стрельба в Киеве на улице Саксаганского, в результате которой погиб мужчина, произошла в 18.00.

По факту преступления следователи начали уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

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