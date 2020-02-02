В сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.

На видео видно, как мужчина сделал выстрел и стал убегать.

На месте происшествия поработали следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. Полиция объявила спецоперацию.

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Напомним, стрельба в Киеве на улице Саксаганского, в результате которой погиб мужчина, произошла в 18.00.

По факту преступления следователи начали уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.