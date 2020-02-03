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Факты / Происшествия

Хотели снять видео: из шахты в Кривом Роге достали тела двух мужчин

2 февраля в Саксаганском районе города Кривой Рог спасатели достали тела двух мужчин.

Группа людей решила снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты.

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Они сломали решетку и двое из них с помощью альпинистского снаряжения спустились вглубь ствола.

Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались. Спасатели обнаружили тела на горизонте 550 м.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
  • Рог спасатели достали тела двух мужчин
Хотели снять видео: из шахты в Кривом Роге достали тела двух мужчин / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на Львовщине из фуры-рефрижератора спасли четырех афганцев.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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