2 февраля в Саксаганском районе города Кривой Рог спасатели достали тела двух мужчин.

Группа людей решила снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты.

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Они сломали решетку и двое из них с помощью альпинистского снаряжения спустились вглубь ствола.

Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались. Спасатели обнаружили тела на горизонте 550 м.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.



















Хотели снять видео: из шахты в Кривом Роге достали тела двух мужчин / 5 фотографий

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