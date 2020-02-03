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Факты / Происшествия

Ролевые игры: на Черкасщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю на первом свидании

В Черкасской области в городе Жашков 22-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, которая познакомилась с ним в интернете. Мужчина назначил ей свидание в гостиничном номере, а когда она зашла, то набросился на нее, связал и надругался.

Сейчас мужчина находится в полиции. Ему инкриминируют разбойное нападение и изнасилование несовершеннолетней девочки.

Нападавшим оказался 22-летний строитель из столицы. Сам же парень учился на милиционера и не считает себя виновным в изнасиловании. Говорит, что веревки и скотч – это были ролевые игры.

Чтобы окончательно выяснить, было ли изнасилование, правоохранители назначили ряд экспертиз. На время следствия правонарушителя арестовали, сам же обвиняемый
с решением суда не согласен и хочет его обжаловать. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Никополе мужчина изнасиловал девушку на собеседовании.

Источник: Надзвичайні новини

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