Представился Наполеоном: во Львове мужчина едва не поджег СИЗО

Утром 3 февраля в центре Львова, на проспекте Свободы, правоохранители задержали 40-летнего мужчину. Его подозревают в поджоге ворот Львовского СИЗО.

Около 8 утра злоумышленник, находясь за рулем Mercedes S500, подъехал к Львовскому СИЗО (ул. Данилишина), достал из багажника автомобильную шину, поджег ее прямо у ворот здания, после чего скрылся.

Вскоре мужчина сам позвонил в полицию.

– Он представился Наполеоном и сообщил, что якобы сделал три поджоги. Также он рассказал о своем местонахождении – был назван один из отелей города, – заявили в Нацполиции.

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На указанном месте злоумышленника не нашли. Но впоследствии его авто обнаружили на проспекте Свободы.

Львовянин вел себя неадекватно: сначала он пересел на пассажирское сиденье, потом закрылся в автомобиле, затем несколько раз пытался тронуться.

Для задержания полицейским пришлось разбить окно авто.

– 2 февраля этот Мерседес также стоял на проспекте Свободы. Он был неправильно припаркованным, а а на его номерных знаках были листы бумаги с оскорбительными надписями в адрес полиции, – добавил один из командиров Александр Савицкий.

При осмотре в машине было найдено еще три автомобильные шины: две в багажнике, третью – прямо в салоне.

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Видео: Zaxid.net