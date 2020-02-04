С ножом в груди и в луже крови: в Харькове нашли мертвым мужчину

В Харькове жестоко расправились с 50-летним мужчиной. Мертвым в собственной квартире с ножом в груди и в луже крови его увидел сосед через окно.

На теле погибшего обнаружили рану грудной клетки слева. В помещении кроме него никого не было, признаков насилия и следов борьбы также не зафиксировано.

Соседи о погибшем говорят только хорошее. 50-летний харьковчанин жил вместе с женой, был трудолюбивым и неконфликтным.

Накануне трагедии супруги праздновал день рождения погибшего, но были ли гости на празднике – неизвестно.

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После праздничного ужина жена вышла в магазин, а когда вернулась, то муж не открывал ей дверь. После этого, по ее словам, она пошла ночевать к подруге. Забила женщина тревогу только на следующий день.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей и выясняет, где на самом деле была жена погибшего и были ли в тот день у супругов гости.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве мужчину зарезали посреди улицы.