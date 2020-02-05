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В Киеве онлайн-казино под вывеской ІТ-компании зарабатывало миллионы долларов

В Киеве трое фигурантов, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовали в начале 2019 года сеть онлайн-казино.

Также они зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Их деятельность распространялась на Европу, Австралию и США. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали до миллиона долларов.

В январе киберполиция зафиксировала факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через сеть интернет, а также списание денежных средств со счетов госбанков для участия в играх указанного казино.

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Во время обысков изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков с программным обеспечением для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино.

Также изъяты четыре жестких диска, флэш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность. Все направлено на экспертизу.

Решается вопрос об объявлении подозрения троим организаторам онлайн-казино по ст. 203-2 УКУ – Занятие игорным бизнесом.

  • У Києві онлайн-казино від вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
  • У Києві онлайн-казино від вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
  • У Києві онлайн-казино від вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
  • У Києві онлайн-казино від вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
  • У Києві онлайн-казино від вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
  • У Києві онлайн-казино від вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
В Киеве онлайн-казино под вывеской ІТ-компании зарабатывало миллионы долларов / 3 фотографии

Напомним, 19 декабря Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

После чего глава МВД Арсен Аваков дал приказ, исполняя постановление Кабмина, до 16.00 20 декабря в Украине закрыть все игровые клубы, лотереи.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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