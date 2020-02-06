На Полтавщине медсестра покончила с собой из-за кредиторов

В Кременчуге в Полтавской области 35-летнюю медсестру Екатерину нашли дома мертвой ее коллеги из первой городской больницы.

Женщина хорошо разбиралась в медикаментах. Она покончила с собой, вколов смертельную дозу лекарств, а в предсмертной записке указала, что не выдержала давления кредиторов.

Ее мужу саму записку не показали, причину поступка он узнал от полицейских.

– За день до смерти ей кто-то звонил часто. Раз семь. Мы смотрели фильм и она шла специально в ванную и общалась там. Я у нее спросил, кто ей звонит, а она говорила, что знакомая, – рассказал муж погибшей Станислав Помазан.

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Теперь звонки с требованиями вернуть деньги начали поступать мужчине от пяти кредитных союзов.

Станислав уже написал заявление в полицию и надеется, что там ему помогут.

К слову, в Харькове жестоко убили 50-летнего мужчину просто у него дома. С ножом в груди и в луже крови его нашел сосед.