Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании

Украинского консула Александра Сторожука обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Молдове. Его отстранили от исполнения обязанностей.

– Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило Посольство Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении него преступления консулом Украины в городе Бельцы, – говорится в сообщении МИД.

Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

– Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанного дипломата отстранено от исполнения должностных обязанностей, – заявили в МИД.

Читайте: Снял 5 тыс. видео изнасилований: в Австралии осудили серийного педофила

О результатах проведения следствия молдавские компетентные органы проинформируют дополнительно.