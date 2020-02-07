Получали 2000 грн в час – на Прикарпатье задержали группу сутенеров

Сотрудники Ивано-Франковского отдела полиции задержали четырех человек, которые занимались сутенерством. Среди них 23-летняя, 27-летняя, 28-летняя женщины и 38-летний мужчина.

Они в период с октября 2019 года до февраля 2020 привлекали к занятию проституцией восемь женщин из Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областей.

За час оказания интимных услуг сутенеры получали от 2 тыс. грн. Во время проведения обыска в салоне автомобиля организатора группы были изъяты черновые записи, прейскурант цен, денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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Сейчас по трем из задержанных в Ивано-Франковском городском суде слушается уголовное производство за совершение аналогичных преступлений.



















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Указанных лиц задержали по ст. 208 УПК Украины и решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 2 ст. 303 – сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

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