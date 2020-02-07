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Факты / Происшествия

В Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение в Греции произошло в пятницу, 7 февраля. Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение зафиксировали у побережья острова Крит.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 132 км на восток от города Ираклион, где проживают около 138 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Напомним, 3 декабря в 23.25 в районе села Станиславчик Бродовского Львовской области было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки дошли до 2 баллов.

Источник: Европейско-средиземноморский сейсмологический центр

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