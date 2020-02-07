Преступление без наказания. В Днепре завершается 10-летний суд по смертельному ДТП

В Жовтневом суде Днепра 7 февраля прошли судебные дебаты по делу о смертельном ДТП, которое длится более 10 лет.

Приговор обвиняемой Екатерине Прокопец огласят 21 февраля, но даже если суд решит, что она виновна, уже истек срок применения наказания, и за смерть Радмилы Тигиевой так никто и не ответит.

Дело постоянно отправляли на дополнительное расследование, а в 2014 году и закрыли якобы из-за недостатка доказательств.

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Потом снова открыли, но судебный процесс затягивался. В итоге в октябре 2019 года истек срок применения наказания, которое угрожало Прокопец.

Напомним, смертельное ДТП, в котором погибла 20-летняя фигуристка из Днепра Радмила Тигиева, а ее друг Артем Стороженко на всю жизнь остался инвалидом, произошло ночью 18 октября 2009 года в селе Войсковое Днепропетровской области.

Екатерина Прокопец в нетрезвом виде села за руль ВАЗа, не справилась с управлением и на огромной скорости врезалась в Volkswagen Transporter, за которым стояли Артем и Радмила. Микроавтобус развернуло на 90 градусов. Для девушки этот удар оказался смертельным, а парень получил тяжелую травму позвоночника. Экспертиза спустя несколько часов после аварии показала в крови Прокопец около 0,85 промиле алкоголя.

Источник: 49000.com.ua