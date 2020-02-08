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Факты / Происшествия

Двое украинцев погибли в ДТП в Венгрии, еще семеро ранены

В Венгрии произошло масштабное ДТП с участием украинцев. На трассе в направлении Будапешта в районе города Кал столкнулись пять транспортных средств.

Сначала столкнулись два легковых авто, которые остановились на боковой полосе. Никто не пострадал. Позже в эти авто врезался микроавтобус с украинскими номерами и вылетел на обочину.

Один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

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Позже в эти авто врезались еще два транспортных средства.

дтп

Напомним, 6 февраля в Одесской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения.

Источник: Karpat Hir

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