Под Киевом бывшие полицейские организовали нарколабораторию

На окраине Обухова бывшие полицейские организовали наркобизнес в промышленном помещении.

В месяц злоумышленники изготавливали до 5 кг метадона и до 10 кг амфетамина. Наркотики сбывали дилерам по всей стране. За вырученные деньги они покупали дома, квартиры и элитные авто.

Во время обысков по месту нахождения нарколаборатории было изъято более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Их цена на черном рынке составляет 4,9 млн грн.

Читайте: В Белой Церкви задержали женщину, продававшую наркотики школьникам

Также были найдены 4,7 кг метадона в жидком состоянии, большое количество прекурсоров и оборудование.

Трое участников группировки были задержаны. Среди них двое организаторов – бывших полицейских.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее Факты ICTV писали, что в Павлограде Днепропетровской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух военнослужащих, которые вместе с гражданским мужчиной, наладили сбыт наркотических и психотропных веществ.