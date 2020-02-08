В Одессе разоблачили мужчину, который похитил более 1 млн грн из банка

Сотрудники Киберполиции разоблачили жителя Одессы, который похитил более 1 млн грн из банка.

Преступление удалось осуществить с помощью мошеннической схемы. Мужчина зарегистрировал юридическое лицо, которое якобы реализовывало товары во всем мире.

Он также открыл счет и получил банковскую карточку.

– Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил возврат товара, – сообщает пресс-служба МВД.

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После этого злоумышленнику удалось снять с нескольких банкоматов более 1 млн грн, которые ему не принадлежали, пока банк проводил возврат средств.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). В случае доказательства вины ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

К слову, ГБР объявило о подозрении в хищении 6,2 млн государственных средств директору одного из предприятий Волынской области.