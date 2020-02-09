Штормовое предупреждение на 10 февраля объявлено в нескольких регионах Украины.

По прогнозам синоптиков, ночью 10 февраля в западных, северных, а также Винницкой областях, а днем ​​на всей территории Украины ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карпатах прогнозируют сильные снегопады и метели – I уровень опасности, желтый.

На западе возможны порывы до 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

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Кроме того, в Киеве и области 10 февраля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, из-за осложнения погодных условий в ночь на 5 февраля обесточен 41 населенный пункт в двух областях Украины.