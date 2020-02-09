Штормовое предупреждение на 10 февраля объявлено в нескольких регионах Украины.
По прогнозам синоптиков, ночью 10 февраля в западных, северных, а также Винницкой областях, а днем на всей территории Украины ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
В Карпатах прогнозируют сильные снегопады и метели – I уровень опасности, желтый.
На западе возможны порывы до 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Читайте: Без зимы и с засухами. Чем грозит Украине глобальное потепление
Кроме того, в Киеве и области 10 февраля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, из-за осложнения погодных условий в ночь на 5 февраля обесточен 41 населенный пункт в двух областях Украины.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+