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Факты / Происшествия

В Днепре горело общежитие – пострадали пять человек

В Днепре около 16.30 на Слобожанском проспекте загорелась комната на шестом этаже общежития “Пентагон”.

Площадь пожара составила 12 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек.

Пятерых жильцов госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Причины пожара выясняются.

Читайте: Масштабный пожар в Киеве – горел в двухэтажный магазин

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В Днепре горело общежитие – пострадали пять человек / 5 фотографий

Недавно в Одессе в результате пожара, возникшего в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, погибли три человека.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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