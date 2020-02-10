В Одесской области пенсионер ударил ножом в живот внука

В Измаиле Одесской области 68-летний пенсионер ударил ножом в живот своего 23-летнего внука. Он не отрицает своей вины и отмечает, что не выдержал, поэтому взялся за нож во время очередной ссоры, которые между родственниками происходили регулярно.
Пострадавшего с ножевым ранением доставили в городскую больницу.
Правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления – нож и начали по данному факту производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.
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Задержанному пенсионеру уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
За совершенное преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.
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