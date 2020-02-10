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Факты / Происшествия

Ливни в Австралии: власти объявили об эвакуации

В Австралии из-за сильных дождей, которые продолжаются уже неделю, объявили эвакуацию населения в штате Новый Южный Уэльс.

Речь идет о населенных пунктах вдоль северо-восточного побережья, в частности Сиднея.

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В регионе закрыли 60 школ, почти 150 тыс. домов остались без электричества, частично перекрыты дороги. В Сиднее обесточены несколько районов города.

Синоптики сообщают, что ливни будут продолжаться до конца недели.

Напомним, в январе в Австралии прошли мощные ливни, которые помогли в тушении лесных пожаров. Их количество значительно уменьшилось.

Однако ожидается, что они достигнут нового пика в феврале 2020 года и продлятся как минимум до апреля.

Источник: csmonitor

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