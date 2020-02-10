Ливни в Австралии: власти объявили об эвакуации

В Австралии из-за сильных дождей, которые продолжаются уже неделю, объявили эвакуацию населения в штате Новый Южный Уэльс.
Речь идет о населенных пунктах вдоль северо-восточного побережья, в частности Сиднея.
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В регионе закрыли 60 школ, почти 150 тыс. домов остались без электричества, частично перекрыты дороги. В Сиднее обесточены несколько районов города.
Синоптики сообщают, что ливни будут продолжаться до конца недели.
Напомним, в январе в Австралии прошли мощные ливни, которые помогли в тушении лесных пожаров. Их количество значительно уменьшилось.
Однако ожидается, что они достигнут нового пика в феврале 2020 года и продлятся как минимум до апреля.
Источник: csmonitor
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