Непогода обесточила 380 населенных пунктов в Украине

Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без света остались 380 населенных пунктов в 11 областях.

Количество обесточенных населенных пунктов в Ивано-Франковской области составляет 93, Львовской – 75, Черниговской – 47, Полтавской – 42, Сумской – 40, Киевской – 24, Черкасской – 20, Одесской – 17, Днепропетровской – 10, Кировоградской – 7 и Закарпатской – 5.

В результате порывов ветра частично повреждена 101 кровля зданий. Во Львовской области это 35 объектов социально-бытовой сферы, 25 индивидуальных жилых домов, 26 коммунальных жилых домов, 3 вспомогательных здания.

В Ивано-Франковской области повреждено 12 кровель объектов социально-бытовой сферы.

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Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды и восстанавливать электроснабжение.

Ранее Факты ICTV писали, что циклон Petra оставил без света более 200 населенных пунктов.