Польша для поляков! В Торуне избили украинцев

В Торуне (Польша) полиция разыскивает семерых мужчин, которые избили иностранцев. Среди пострадавших есть украинцы.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Группа пострадавших иностранцев состояла из пятерых граждан Украины, России и Беларуси. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь пятерых нападавших.

В полиции рассказали, что туристов избили на национальной почве.

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– Воскресный инцидент в Старом Торуне — это акт бандитизма и крайне ненавистного поведения, которое не может быть одобрено. Я решительно осуждаю такое поведение! — сказал мэр Торуня Михал Залески.

Пострадавшие получили телесные повреждения. Ничто их жизням не угрожает, но сообщается, что у одного из потерпевших сломаны кости черепа.

Среди иностранцев было двое украинцев. Также пострадала женщина.

По словам потерпевших, нападавшие выкрикивали: “Польша для поляков!”, “Е**ть украинцев”, а прохожие безразлично реагировали на происходящее и позволили преступникам скрыться.

Напомним, 23 сентября в польском городе Жоры неизвестные жестоко избили 19-летнего студента из Украины.

Источник: Polsat News