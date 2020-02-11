Шторм Зиара в Европе: погибли шесть человек, есть раненые

Шторм Зиара в Европе привел к гибели по меньшей мере шести человек в Чехии, Польше, Швейцарии, Швеции, Словении и Великобритании.

Известно, что несколько человек получили ранения.

Из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов. В частности, более 700 вылетов отменили во Франкфурте, Мюнхене, Дюссельдорфе и Кельне.

Также шторм привел к сильному наводнению в Великобритании и вызвал перебои в железнодорожном и автомобильном сообщении в нескольких странах.

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Синоптические службы сообщили о значительном повышении уровня воды на побережьях в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за шторма Зиара пассажирский самолет Boeing 747 British Airways долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время – 4 часа 56 минут. Хотя обычно перелет составляет около 6 часов 13 минут.